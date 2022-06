Versión extendida de Spider-Man: No Way Home, "The More Fun Stuff Version" se estrenará en cines en septiembre

Como celebración de los 60 años del famoso personaje de cómic Spider-Man y de los 20 años de películas del hombre araña, Sony dio un anuncio el día de ayer que una versión extendida de la exitosa película "Spider-Man: No Way Home", llamada "Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version", será estrenada en cines en las fechas festivas del Día del Trabajo en EU y Canadá.

Aún no se conocen las fechas en que otros países podrán volver a vivir la experiencia de "No Way Home" en su versión extendida en la gran pantalla, pero el comunicado menciona que pronto se darán a conocer.

You wanted more Spidey and you got it! ������ #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

Según las fuentes de Deadline, los boletos podrán comprarse a partir del 9 de agosto para que el 2 de septiembre puedan asistir a los cines.

El éxito de "Spider-Man: No Way Home" fue una cosa impresionante en los diferentes países del mundo, siendo la tercera película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos y la sexta en todo el mundo, con un total de más de 1.8 mil millones de dólares acumulados. Se espera que este relanzamiento la lleve a superar los 2 mil millones.

