¿Verónica Castro tiene problemas mentales? Su hijo responde a los rumores

La reconocida actriz Verónica Castro ha dejado una huella imborrable en la televisión mexicana. Su destacada trayectoria abarca diversos géneros, desde exitosas telenovelas como "El derecho de nacer" y "Rosa salvaje", hasta películas, obras de teatro y series de streaming, entre las que destaca "La casa de las flores". Además, ha demostrado su versatilidad al incursionar en la conducción de programas de televisión de gran éxito, como "Mala Noche… ¡No!" y "Big Brother VIP". A pesar de su talento y logros, Verónica ha enfrentado desafíos en su carrera, siendo eclipsada por escándalos que la forzaron a retirarse del espectáculo.

Desde 2019, surgieron varios rumores sobre la salud mental de Verónica Castro. Todo comenzó con un rumor de una supuesta boda con la conductora y actriz Yolanda Andrade, lo cual desató una serie de especulaciones sobre su vida privada. Estos eventos, a su vez, la llevaron a caer en una fuerte depresión.

Michel Castro refutó los rumores acerca de supuestos "problemas mentales" de su madre

En los últimos años, se ha observado un evidente deterioro en su apariencia, lo cual ha avivado nuevamente los rumores acerca de su salud mental. Durante una reciente entrevista, su hijo Michel ha afirmado que su madre no padece depresión, pero es innegable que aún experimenta secuelas físicas debido al accidente que sufrió en 2004, cuando montaba un elefante durante la final del reality Big Brother VIP.

“Es mentira. De repente, ha tenido visitas y todo. Claro que no (sufre ningún problema de salud mental). Son especulaciones que hace la gente o algunos medios, pero no está bien. Realmente, está bien. Sí, a lo mejor le falta un poquito de fuerza para encaminarse en algún proyecto o algo así. Mi mamá anda con unos bachecitos de salud. Viene arrastrando la operación de hace mil años (por el elefante) y algunos dolores, pero no, va bien, va bien y esperando que ya agarre fuerzas” Confirmó Michel Castro.



El incidente al que hace referencia Michel fue captado en televisión y muestra un breve forcejeo que se desató cuando el elefante se alteró debido al bullicio de la multitud y los fuegos artificiales. Aunque este movimiento repentino parecía insignificante, tuvo consecuencias graves para Verónica. Fue necesario someterla a una compleja cirugía de reconstrucción de cadera, se le colocó un implante de titanio en el cuello y también sufrió una lesión en la médula espinal.

En su momento, la misma Veronica Castro declaró lo siguiente a través de su cuenta de Twitter.



Esta es la realidad de mi desgracia ahora, los dolores y la poca movilidad causados por ese animalito hermoso y un momento mágico. Y allí se quedó lo que me quedaba de salud. Gracias dios mío y gracias Virgen santa”.







