Montserrat Oliver reacciona a supuesta indirecta sobre el karma de Verónica Castro a Yolanda Andrade

Ciudad de México.- Recientemente la salud de Yolanda Andrade ha encendido las alarmas de sus queridos y seguidores, por lo que su amiga habló con los medios sobre la situación e incluso habló sobre la polémica entre su colega y Verónica Castro.

Antes de iniciar las grabaciones de su programa, Montserrat Oliver habló con los medios y reveló que.

No sé todavía con quién voy a grabar, pero Yolanda no vino, otra vez le estaban haciendo análisis, ya gracias a Dios está mejor… He hablado con ella, está mejor, si tuvo un cuadro feo de hemorragia y todo, y unas cositas que están investigando por qué le sucedieron, tuvo una hemorragia severa y luego tiene una cosa en un ojo que le llora mucho y así, le están checando todo”.

Comparte opinión

Posteriormente, Oliver compartió su opinión sobre el tuit de Verónica en el que habló del karma y que muchos aseguraron era una indirecta para Andrade.

“No sé, no sé, al que le caiga el saco que se lo ponga, al que tenga odio en su corazón que lo mande, si es por lo que lo mandaron o no, yo qué sé que pasa por el corazón y la mente tanto de la señora como de toda la gente que está hablando. A mí se me hace que la humanidad se está volviendo loca, la verdad cada vez hay gente más amargada y sembrando más odio en lugar de sembrar más amor”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si Yolanda tiene conocimiento de esta controversia, Montse comentó: “No me dediqué hablar con ella al respecto, yo creo que hay cosas más importantes que es ahorita su salud”.

Sin regreso

Acto seguido, la también modelo recalcó lo mucho que estima a Yolanda, además de destacar que su compañera no volverá a los sets hasta estar totalmente recuperada de salud.

“Yolanda es como una hermana para mí, siempre que nos pasa algo nos preocupamos, somos las primeras que corremos a ver qué pasa, y yo soy la primera que la regaño y que le digo: ‘ni modo, aunque no grabes, si se enoja el público, que se enoje el público conocedor, pero más vale que ya acabes con esa situación de todos los estudios y análisis que te están haciendo para que ya descarten todo lo que puede ser o no ser y te encuentren a ver qué es y te lo arreglen’”, expuso.

Finalmente, Montserrat Oliver aseveró que, pese a este incidente de salud, Andrade ya valoraba la vida desde hace tiempo. “Yolanda ya había aprendido a valorar muchas cosas desde que dejó el alcohol, ha estado trabajando mucho en ella misma y creo que eso es lo que todos tenemos que hacer y seguir valorando, yo creo que todos valoramos desde la pandemia”, manifestó.