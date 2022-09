Verónica Castro está preocupada por Eugenio Derbez

Ciudad de México.- La actriz Verónica Castro se manifestó respecto al incidente que tuvo Eugenio Derbez y expresó que está preocupada por su estado de salud.

Después de que trascendiera que el actor había tenido una fractura en el hombro y se alejaría de los escenarios un tiempo, la presentadora se sinceró y dijo: “Yo estoy muy preocupada, siempre le escribo ahí cositas porque estoy orando mucho por él, estoy muy preocupada por Eugenio”.

De igual forma, Castro recordó en Despierta América que en su momento habría tenido este tipo de lesiones y que hasta al fecha no sanan por completo.

Yo como tuve un accidente muy fuerte que me cambió la vida, y realmente no estoy bien, porque me sigue cambiando la vida ese mismo accidente, perdí prácticamente ahorita 10 años de mi vida, estos últimos 10, que pueden ser que sean 10 o muchísimo menos, son los más terribles, son los peores, precisamente por un accidente del elefante que tuvimos en Big Brother”