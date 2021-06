Verónica Castro arremete contra el director de “La Casa de las Flores”

CIUDAD DE MÉXICO.- Verónica Castro, como pocas veces lo ha hecho, dejó ver su enojo en su cuenta de Twitter en contra de Manolo Caro, director de “La Casa de las Flores”.

La actriz reaccionó luego de que el cineasta afirmara que ella salió de la famosa serie de Netflix en la segunda temporada porque hubo personas que la “mal aconsejaron”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Verónica en ese momento estaba rodeada de gente que la mal aconsejó terriblemente y que la llenaron de inseguridades porque había personajes que habían brillado más, cuando realmente, si eres Verónica Castro, yo creo que no te tienes que preocupar de nada en la vida, más que disfrutar tu carrera, disfrutar lo que haces y cómo te quiere público”, aseguró Caro al programa “El Chismorreo”.

“QUE DIOS LO PERDONE": VERÓNICA CASTRO

A través de su cuenta de Twitter, la actriz despotricó en contra de Manolo, y sin mencionarlo directamente lo llamó "mentiroso".

Disculpen, la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que Dios lo perdone y lo bendiga”, escribió La Vero.

Disculpen la verdad no vale la pena nombrar a la gente mentirosa. Que dios lo perdone y lo bendiga �� — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 25, 2021

Luego de que su publicación tuviera cientos de reacciones, la madre de Cristian Castro hizo otro tuit en el confirmó que su salida de la serie fue porque no quería que su participación consistiera sólo en voz en off, ya que su personaje, “Virginia de la Mora” había muerto.

“Repito: No dejé la serie. Arreglé con Netflix, y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos (de la segunda temporada) y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepté”.

Repito no deje la serie arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en Off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepte https://t.co/y72OJwT3SE — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 25, 2021

Incluso el propio Manolo llegó a confirmar hace tiempo, durante la promoción del estreno de la segunda temporada en 2019.

“Ella tenía muy claro que si seguía, tenía que ser a full; si no era así, no le convenía. Y yo lo acepté y lo entiendo. Y la quiero y la respeto, y no hay sangre para el coraje de los medios de comunicación”, subrayó en ese momento el director.