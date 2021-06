El día que Lucía Mendez se peleó con Verónica Castro en los pasillos de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante muchos años se ha especulado que entre Lucía Méndez y Verónica Castro no ha existido una buena relación, algo que Lucía siempre ha negado, sin embargo, sí ha dejado en claro que no ha tenido la oportunidad de convivir con la mamá de Cristian Castro.

Ahora, el periodista Jorge Carbajal sacó a relucir un supuesto pleito que protagonizaron las actrices.

Esto durante una entrevista que presentó Lucía en su canal de YouTube donde tuvo a Carbajal como invitado.

Fue ahí dónde contó que supuestamente durante los años 80, Lucía y Verónica tuvieron un altercado en un estacionamiento de Televisa, el cual era exclusivo para los actores más importantes.

“Yo venía caminando del centro de producción hacia el foro 3, a ese estacionamiento y me acuerdo que de repente veo un carro espectacular, como dorado, era un carrazo hermoso en el que andabas tú (Lucía Méndez) y Verónica había salido, se sube a una camionetita sencillita”.

Jorge Carbajal aseguró que Lucía Méndez se bajó de su auto para empezar a reclamarle algo a Verónica Castro.

“Verónica se sube a su camioneta, no sé que había pasado entre ustedes dos ese día, pero pasó que tú ya te habías arrancado y de repente te regresas en reversa y empezaste a tocar el claxon. Verónica te veía por el espejo, te bajaste del carro y yo me quedé parado viendo qué estaba pasando”.

Después de que ambas actrices comenzaran una discusión, Lucía Méndez regresó a su coche y se fue.

“Te bajaste del coche y le gritoneabas no sé qué tanto a Verónica, ella baja el vidrio y te contesta desde el carro, pero Verónica nunca se bajó. Hasta que te subiste al carro y hubo rechinón de llantas en el carrazo ese”.

Ante esto, Lucía Méndez mencionó que no se acuerda de haber discutido con Verónica Castro, además que dijo que nunca ha sido cercana a Verónica.

“Yo no me acuerdo de eso, de haber tenido un encuentro así con Verónica. Si de alguna manera pasó, no sé qué habrá sucedido, ha de haber sido el único porque ella y yo no hemos tenido un encuentro. Es muy difícil que ella y yo platiquemos (…), no hemos tenido oportunidad de tratarnos”.