“Venga la alegría” estrena sección dedicada a papás

El programa matutino de Tv Azteca, “Venga la alegría” no pierde la batalla contra la televisora que le hace competencia, ya que para ganar más rating sigue evolucionando.

Tal es el caso de la nueva sección que acaba de estrenar, “Desde el corazón de papá”, donde los conductores, Sergio Sepulveda, Patricio Borghetti y Brandon Peniche abrirán su corazón y darán consejos para padres.

En la primera emisión de dicha sección, los tres hablaron de cómo fortalecer el vínculo entre padre e hijos.

Borghetti, padre de dos niños y una niña, explicó su caso con sus hijos.

“En mi caso yo soy muy barco, pero en lo único que no soy barco es entrenándola para hacer un ejercicio o un deporte… soy muy competitivo, pero trato de transmitirles dos cosas a mis hijos: una aprender y dos divertirse”, dijo.

Peniche, tiene una pequeña de 1 año 4 meses y compartió cómo es su vida con ella.

“Yo siempre digo que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es estar en la suya, yo trato de darle todo el tiempo posible, mi papá era súper estricto y casi no estuvo por cuestiones laborales, entonces yo salgo corriendo de aquí, preparo la comida de toda la semana, me encanta en todos los tiempos libres llevarla con los animales… quisiera que cuando ella creciera me recuerde, me haga su mejor amigo” comentó.

Por su parte, Sepulveda tiene un niño y una niña y también comentó su experiencia con su familia.

“Es un fin de semana donde no hay nadie más, es como si fuera una isla desierta y le das el mando a ella… le dije ‘tu mandas y vamos a hacer lo que tu quieras’”, mencionó.

Dicha sección tuvo buena respuesta del público, ya que en instagram, sus seguidores pedían que esta continúe por más tiempo.

Con información de TvNotas.