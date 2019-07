Vanessa Bauche asegura ser testigo del acoso sexual de Cynthia Klitbo

CIUDAD DE MÉXICO.- Vanessa Bauche salió en defensa de Cynthia Klitbo y aseguró que fue testigo del acoso se sufrió su colega durante su estancia en la ANDA.

Luego de que Klitbo asegurara que en breve demandará al actor Emilio Guerrero por acoso sexual, Bauche expresó: “hubo cosas muy fuertes que yo no estoy para decirles y que ella ya comunicó y que a mí me duelen mucho porque soy mujer, primero que nada, porque yo sí escuché a diferencia de muchos compañeros que lo niegan, yo sí escuché muchas cosas, pruebas y leí y vi pruebas de lo que pasó”.

Previo a esto, la actriz aseguró: “tenemos la violencia de género bien arraigada y no nos damos cuenta a veces que estamos ofendiendo a una mujer cuando le decimos 'oye, si te andaba aventando los carritos', o sea eso no es no es un halago para ese tipo de comentarios que tienen que involucrar una cuestión de depredadora sexual entre muchos otros tipos de violencia de género no aceptar o no escuchar las propuestas solo porque es mujer guapa, exitosa, talentosa, porque está mejor que muchos ahí si trabajo es muy machista”.

Finalmente, Vanessa lamentó que una persona que estaba haciendo bien su trabajo se retire de su cargo por este tipo de situaciones y se solidarizó con su colega durante la presentación de la cuarta temporada de Nosotros los Guapos.