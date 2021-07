Valentina Ferrer y J Balvin: Comparten la primera foto de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Valentina Ferrer empleó su cuenta de Instagram para compartir la primera fotografía de su hijo Río, fruto de su relación con el reguetonero J Balvin.

A cuatro días de que el intérprete de “Agua” anunciara la llegada de su primogénito a este mundo, es que la modelo argentina apareció en redes sociales para mostrar la tierna imagen de su bebé.

Al lado de la instantánea en la que se muestra el pequeño pie de Río sujetado por la mano de la presentadora de televisión, Valentina escribió: “4 days of the best Love (4 días del mejor amor).

El domingo 27 de junio Valentina Ferrer y J Balvin debutaron como padres. La pareja se conoció en la grabación del video musical de ‘Sigo Extrañándote’ en 2017. Un año después confirmaron su relación amorosa al acudir como pareja a la Semana de la Moda en Nueva York y, pese a que a finales de 2019 se habló de una posible ruptura, hoy los artistas se encuentran más felices que nunca con su recién nacido hijo.