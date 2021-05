VIDEO: Captan a J Balvin orinando en la vía pública

CIUDAD DE MÉXICO.- J Balvin no pudo aguantarse a llegar a su casa para ir al baño, pues el intérprete fue captado orinando en la vía pública.

Por medio de las redes sociales, se difundió un video en el que aparece el intérprete de “Mi Gente”, orinando en las calles de Nueva York.

El material fue grabado por un amigo del cantante, mientras trabajaban en la grabación de su nuevo sencillo.

El artista se ocultó en un callejón de contenedores, donde pensó que nadie lo encontraría a la hora de hacer sus necesidades.

A algunos internautas no les hizo gracia este acto por parte del cantante colombiano, y dejaron algunos comentarios en la publicación en la que reprobaban lo ocurrido.

El cantante no sólo trabaja en nueva música, sino que pronto recibirá a su primogénito junto con su pareja, Valentina Ferrer.

Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, dijo la ex reina de belleza a la revista Vogue.