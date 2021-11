Valentín Elizalde, 15 años sin el “Gallo de Oro”

El palenque de Reynosa se convertiría en escenario final de Valentín Elizalde. Aquel 24 de noviembre de 2006, el cantante se despidió de su público con uno de sus temas más populares, “A mis enemigos”, donde fue vitoreado por última vez.



Eran las 3:00 horas de la madrugada del 25 de noviembre cuando un grupo armado interceptó la camioneta donde viajaba con su equipo de trabajo y abrió fuego contra todos; más de 70 cartuchos fueron encontrados en la escena del crimen. Esa noche, el llamado “Gallo de Oro” cerró los ojos para no abrirlos nunca más.



Son 15 años los que pasaron desde aquella trágica noche que el cantante sonorense falleció a manos del crimen organizado. Su familia, sus amigos y los fans que tanto lo amaron siguen recordándolo y lamentando su muerte a los 27 años de edad.



El nacido en Navojoa, Sonora, pasó de vender cassetes de música afuera de los palenques, a convertirse uno de los máximos exponentes del regional mexicano en el País, con éxitos como “Vete ya”, “Cómo me duele”, “Y se parece a ti” y “Lobo domesticado”.



TANO, ¿EL TRAIDOR?

Fausto “Tano” Elizalde es el primo de Valentín Elizalde, y único sobreviviente del ataque armado en el que recibió siete impactos de bala y donde perdió la vida “El Gallo de Oro”. En mayo de 2020, Marisol Castro, ex esposa de Tano, lo acusó de ser el autor intelectual de aquella masacre.



De acuerdo a las declaraciones que hizo la mujer al programa de espectáculos “Ventaneando”, fue Tano quien presionó y convenció a Valentín de presentarse en Reynosa, a pesar de que ya tenía planeado cantar en Tijuana.



“Ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir. Él refería que Mario (mánager de Valentín) había agarrado esa fecha. Ahora me vengo a enterar por los hermanos de Vale que él (Tano) agarró esa fecha”, contó en aquel entonces.



SE CASARÁ CON LA VIUDA DE VALENTÍN

Marisol también reveló que su ex esposo mantiene una relación amorosa con Gabriela Sabag, viuda de Valentín Elizalde. Esto último lo confirmó el propio Tano a los medios, además de negar tener cualquier relación con el homicidio de su primo.



“El Tano de hoy en día es el hombre más feliz del mundo, estoy enamorado como jamás en la vida, es más, nunca estuve enamorado. Hoy encontré la felicidad, el amor y las ganas de salir adelante”, dijo Tano a “Ventaneando”.

LAS HIJAS CONTRA LA ABUELA

El pasado junio, Valeria y Gabriela Elizalde, hijas de Valentín, comenzaron una disputa contra su abuela Camila Valencia por, presuntamente, impedirles el acceso a los bienes que les heredó su padre.

En “Sale el Sol”, las jóvenes revelaron que la madre y albacea de Valentín habría cambiado todas las propiedades a su nombre y que otros integrantes de su familia vendieron algunos de sus bienes a lo largo de los años.

EL CORRIDO DE LA MUERTE

Una de las teorías más fuertes del porqué Valentín Elizalde fue asesinado apunta al corrido “A mis enemigos”. Presuntamente, al cantante se le advirtió no interpretar dicho tema en Reynosa, pero ese 24 de noviembre decidió empezar y terminar su show con ella.



Varios aseguran que la canción incluye un mensaje por parte de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hacia los integrantes del grupo criminal “Los Zetas”, que en aquel tiempo, tomaron fuerza en Tamaulipas.

De acuerdo a lo informado por ese medio, la fortuna de Valentín Elizalde se repartió equitativamente entre las tres hijas que tuvo: Gabriela, Valeria y Valentina, en cuanto éstas tuvieran la mayoría de edad; mientras tanto, su madre Camila Valencia sería la albacea de todo.