VIDEO: Tatiana confesó que conoció a su ex esposo cuando ella tenía 16 años de edad y no sabía que se relacionaría con un sicópata

A sus 36 años de carrera, Tatiana es considerada como una de las cantantes más importantes de música infantil en Español y, aunque vivió muchos años de gloria en su profesión, al mismo tiempo vivió “un infierno” a lado de su ex esposo, a quien aseguró haber conocido cuando ella era menor de edad.

La carrera de Tatiana inició cuando ella tenía 15 años de edad, en 1984, pero un año después conoció al hombre que se convertiría en su mánager, esposo y padre de sus hijos, cuando ella cumpliría la mayoría de edad, según lo platicó a Yordi Rosado en su programa de YouTube.

Supuestamente su ex esposo, al que ni siquiera mencionó su nombre, la contrató para que se presentara en una discoteca cuando ella tenía 16 años y, según dijo, en un libro llamado “Como Carne de Cañón”, su ex “le echó el ojo” desde que la vio.

Hablan de eso en el libro, que me conoció a los 16 y ni siquiera es de él, el libro, es de otra persona, y que dice: ‘Ah, esta va a ser mía, nomás que me espero a que sea legal’, osea, hasta que tenga 18… y le dijo a mi mamá: ‘Yo me quiero casar con ella’, y mi mamá le dijo: ‘Tú y otros 10 millones’. Pero bueno, hay personalidades que tienen algo de sicópata, ahora que ves todas esas series… sí pasa y hasta que no lo vive al persona no lo puede juzgar de porqué se aguantó, cómo se dejó…”, expresó.

“La Reina de los Niños” explicó que vivir a lado de un sicópata, es estar viviendo siempre con terror y en un miedo, en el cual a la víctima la tienen controlada, sobajada, la hacen sentir que no tienen ningún valor como persona y se la cree.



El cortejo

Al cumplir la mayoría de edad, Tatiana comentó que su ex marido comenzó a cortejarla, quien en todo momento se mostró encantador ante ella y los demás que la rodean, incluyendo a su madre, con quien tenía una buena amistad, ya que se la supo ganar.

“No me gustaba, pero ya era como muy amigo de mi mamá y ‘su bola’, entonces mi mamá: ‘Ven, mira, es que es buena onda’ y yo: ‘Ay, pero a mí no me gusta’. Pero es que estas personas envuelven a todo tu entorno, es como un huracán que se lleva de encuentro a todo tu entorno”, añadió.

La intérprete de “El Patio de Mi Casa” resaltó que ella había tenido un novio en Monterrey, pero “de manita sudada”, a diferencia del hombre que la llevaba 13 años de ventaja y “la envolvió” con la experiencia que tenía, ya que había pasado por dos matrimonios fallidos y dos hijos.

“No me gustaba físicamente, pero todos los estafadores o ‘repretransantes’ o sicópatas, son encantadores cuando quieren algo”, añadió.

Tatiana aseguró que aunque a los tres meses de salir con el hombre detectó un comportamiento grave, era una especie de “estira y afloja”, ya que posteriormente lo compensaba con cosas buenas, regalos y cortejos, lo que la fue llevando a caer en un estado de codependencia.