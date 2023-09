VIDEO: Shakira protagoniza incómodo momento al ser perseguida por la actriz Tiffany Haddish en los VMAs 2023

ESTADOS UNIDOS.- No cabe duda de que el martes fue una gran noche para Shakira.

Durante la celebración de los MTV Music Video Awards le entregaron el Premio Michael Jackson, Video Vanguard y un Moon Man por la Mejor Colaboración en "TQG", un dúo de reguetón que protagonizó con la también cantante colombiana Karol G, además de sorprender a los asistentes y el mundo entero con un popurrí de 10 minutos de algunos de sus éxitos más famosos mientras lució un par de vestidos espectaculares. Y lo hizo todo con sus hijos a su lado: Milan, de 9 años, y Sasha, de 7.

Curiosamente, los hijos de Shakira no fueron los que estuvieron detrás de ella toda la noche, sino la actriz y comediante estadounidense Tiffany Haddish.

Todos querían convivir con Shakira esa noche, y Haddish no fue la excepción, mostrándose ansiosa por su atención mientras gritaba frenéticamente su nombre por los pasillos.

El momento se dio a conocer el jueves, cuando la cuenta de Instagram Now Wut publicó un video de Tiffany gritando el nombre de Shakira mientras la colombiana la ignoraba.

Esa no fue la primera vez que Tiffany intentó llamar la atención de Shakira.

Más temprano esa noche, la comediante de 43 años asechó varias veces a Shakira en la alfombra roja para tomarse una fotografía a su lado y obtuvo dos: una con ella sola y otra dentro del lugar mientras posaba con su compañera de dúo, Karol G.

Tiffany Haddish following Shakira and photobombing her at the #VMAs. pic.twitter.com/XzzAgpO6Na— Pop Crave (@PopCrave) September 14, 2023

Shakira con la actriz Tiffany Haddish en los #vmas pic.twitter.com/fv1HlkJcP5— Shakira (@ShakiraVnezuela) September 13, 2023

Tiffany se ha visto envuelta en múltiples controversias

Cabe recordar que solo ha pasado un año desde que Tiffany fue acusada de abuso sexual a menores por un sketch "cómico" altamente inapropiado con Aries Spears.

Lo anterior, sin mencionar todo el odio que recibió por su apoyo a través de redes sociales a agresores como Jonathan Majors y Andrew Tate, así como presentar controversiales teorías de conspiración sobre el COVID, y por su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022.

Pese a ello, la carrera de Tiffany se encontraba en su punto máximo antes de esas acusaciones de abuso infantil. Ahora, el único proyecto que tiene en el futuro es "Girls Trip 2" (las películas "Haunted Mansion", "Back on the Strip" y la segunda temporada de "The Afterparty" se filmaron antes de que salieran las noticias sobre el abuso).

