VIDEO: Rosita Pelayo asegura que Carmelita fue muy generosa y dadivosa

CIUDAD DE MÉXICO.-Rosa María Pelayo Vargas, conocida como, Rosita Pelayo, llegó a la funeraria Gayosso de Félix Cuevas, para darle el último adiós a Carmelita Salinas.

Llegó cerca de las 12:30 horas, platicó para los medios de comunicación, aseguró que vio a Carmen Salinas antes de que la actriz sufriera el derrame cerebral. Recordó que siempre la apoyó y le mandaba comida o suplementos alimenticios.

Todas las cosas bellas que me dijo… desde siempre me decía que estaba preocupada. Me decía ya le dije a tal producto para que te llame a alguna novela. Fue una persona dadivosa y muy generosa”, expreso.