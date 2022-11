VIDEO: Platanito se burla del feminicidio de Debanhi en show de comedia y desata críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Platanito es conocido sobre todo por tocar temas sensibles y de humor negro para integrarlos a su show de "comedia". Ha hecho "bromas" acerca de temas que resultan problemáticos y delicados, como la tragedia de la guardeía ABC hace algunos años.

Reclamos y críticas se desataron en ese entonces, tanto del público en general como de las indignadas familias de las víctimas. Sin embargo, parece que el payaso no aprendió de sus errores y volvió a acudir a los temas fuertes y sensibles para supuestamente hacer reír a su público. Esta vez, Platanito hizo un chiste respecto al feminicidio de Debanhi Escobar.

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, alias "Platanito", es un comediante de 50 años que, desde que era un niño jugaba a ser payaso, con los años fue creando al payaso tal y como lo conocemos, pues no siempre se inclinó por presentar chistes "subidos de todo", ya que hace unas décadas también trabajaba animando al público infantil, hasta que un día, se dejó el maquillaje para un show de adultos y, fue así, que nació el personaje con el que hoy se presenta.

Platanito ha sido parte de diferentes programas de televisión a lo largo de su carrera, haciéndose uno de los payasos más famosos de nuestro país; sin embargo, la controversia lo ha acompañado a lo largo de los años, debido a la connotación de algunos de los chistes que ha llegado a ser públicamente, en los que involucra tragedias que han consternado a la población mexicana a nivel nacional.

Tal es el caso del chiste que hizo en referencia a lo ocurrido en la guardería ABC, en donde fallecieron 49 bebés y 106 más resultaron heridas y heridos, el 5 de junio de 2009. Seis años más tarde, Platanito llevó a cabo esta broma:

¿Saben de qué murió Michael Jackson?, De desesperación, que porque le quemaron una guardería allá en Sonora", comenzaba el chiste con el que Platanito remataba con la frase: "No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children".