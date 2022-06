Platanito responde a amenazas de Karla Panini: "¿se le olvidó lo que le hacía a Karla Luna?"

MÉXICO.- Karla Panini lanzó una amenaza a Sergio Verduzco, conocido como Platanito, durante una charla en el podcast Mal Influencers. La comediante le advirtió a su compañero que conoce detalles turbios de su pasado y le dio a entender que está dispuesta a revelarlos si él sigue hablando mal de ella.

Sin embargo, parce que Platanito no se dejó intimidar, pues en una reciente transmisión en vivo en sus redes sociales, respondió a las amenazas de su colega y le dijo que quien tiene mucho de que avergonzarse es ella.

Y a todas y a todos los que me cog* fue con su consentimiento. Pero nunca defraudé la confianza de un amigo mío, nunca me cog* a la esposa de un amigo mío y jamás mandé a maltratar a un amigo mío sabiendo que estaba enfermo”, comentó el payaso.

Zaaaas #Platanito le responde a #KarlaPanini … A TODAS Y A TODOS LOS QUE ME COG… fue bajo su consentimiento y q nunca defraudó la confianza de un amigo (excepto la de su esposa��) ,ni se metió con parejas de amigos(as) quedé �� con razón Marcos Valdés le mandaba fotos del �� pic.twitter.com/wH0VuXx6Pw — JUANGABRIELA JACKSON �� (@YoZhoy) June 6, 2022

Después mencionó que los mensajes que dan prueba de la traición de Panini están todavía como prueba. “Ahí están los mensajes de la señora Panini, ¿o ya se le habrá olvidado todo lo que le hacía a Karla Luna?”, agregó el comediante.

Finalmente, invitó a sus seguidores a ver una entrevista que le hizo a Luna, la cual se encuentra en YouTube y en la que habla a detalle de los mensajes entre Panini y Américo Garza, su exesposo, cuando ambos mantenían una relación a sus espaldas.

Amenaza de Panini a Platanito

Karla Panini dijo en el podcast que está cansada de quedarse callada ante las constantes críticas que recibe en redes sociales y mencionó que muchas personas a las que consideraba sus amigos no dudaron en darle la espalda y hablar de ella cuando se hizo pública su relación con Américo.

“Sergio Verduzco, alias Platanito, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí y yo te veía. Así que, ¿juzgándome a mí, Platanito? [...] querido, no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría topármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo”, amenazó.

“Ahora es mi hora, es mi momento, y desde aquí para el real, no me vuelvo a quedar callada. Así que con mucho gusto, Platanito, donde te encuentre, espero verte, porque ahí te voy a recordar todo lo que hacías, querido, para que no me andes juzgando porque sé tu historia y bastante bien”, concluyó la actriz evidentemente molesta.