VIDEO: North West se transforma en Kanye west en TikTok con Kim Kardashian

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian se ha visto bajo los reflectores de Hollywood los últimos meses de su vida y no por muy buenas razones, pues su exesposo Kanye West ha cometido múltiples ofensas a la comunidad judía y afroamericana que lo han llevado a ser vetado de diversas redes sociales y contratos multimillonarios.

A pesar de que Kim ha expresado que quiere alejarse lo más posible de Kanye, la realidad es que siempre estarán unidos gracias a sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. En este sentido, la empresaria ha vuelto a protagonizar otro momento que rompió las redes sociales.

El rapero estadounidense, quien enfrenta problemas de salud mental fue imitado por su hija mayor North, quien apareció disfrazada de su padre junto a Kim en un video de TikTok. El cortometraje se hizo viral de inmediato y los internautas expresaron su sorpresa al ver las abundantes similitudes entre padre e hija.

La relación entre Kim Kardashian y Kanye West

Para muchos, el momento fue divertido y sin ninguna motivación de generar polémicas, mientras que otros critican a Kim por seguir compartiendo contenido con su hija menor de edad, hecho que en el pasado le trajo problemas con su Kanye West.

La celebridad de "Keeping Up with the Kardashians" y el intérprete de "Heartless" empezaron a salir en 2012 y tras el éxito de su relación, decidieron contraer matrimonio solo dos años después, en 2014.

No obstante, a través de los años fueron surgiendo problemas que con el tiempo aumentaron de proporción. Esto a causa del comportamiento de Kanye, quien sufre de trastorno bipolar. Tras el intento del artista de postularse como candidato presidencial en Estados Unidos en 2020 y revelar información personal de su familia, Kim decidió solicitar el divorcio.

Con información de El Universal

