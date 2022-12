Kim Kardashian considera casarse por cuarta vez

Ciudad de México.- Aunque Kim Kardashian disfruta de su soltería desde el inicio del 2022, además de llegar a un acuerdo de divorcio con Kanye West, la artista reveló que tiene esperanzas de encontrar el verdadero amor.

La empresaria expresó que, aunque en este momento no tiene idea de quién podría animarse a mantener una relación con ella, aun tomando en cuenta de los problemas que puede llegar a causarle su ex, no significa que descarte casarse por cuarta vez.

Siento que mi último matrimonio fue el primero de verdad. La primera vez simplemente no sabía lo que estaba pasando. La segunda, sentía que quería casarme a toda costa porque todos mis amigos estaban casados y ahí es donde yo debería haber estado. No aceptaba que todavía no era mi momento"

Contó Kim en el podcast Goop de Gwyneth Paltrow.

Sin compromiso sentimental

Sin embargo, la reconocida integrante de la familia Kardashian destacó que, contrario a otras ocasiones, ahora se tomará un tiempo para seguir disfrutando de su vida sin compromiso sentimental.

“Ahora creo que me tomaré mi tiempo, desde luego. Y también sería feliz con una relación de por vida. Me estoy tomando las cosas con calma. Quiero estar soltera durante unos años. Creo que definitivamente quiero un matrimonio, pero estoy muy feliz de tomarme mi tiempo”, declaró.

Kim se casó con el productor Damon Thomas de 2002 a 2004. Posteriormente solicitó el divorcio del jugador de baloncesto Kris Humphries en octubre de 2011, tan solo 72 días después de su boda. Su tercer matrimonio con el polémico rapero terminó en 2021 tras seis años y cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm.

Cabe mencionar que Kim tampoco se cierra a la posibilidad de tener más descendientes, aunque por el momento no ha recurrido a ninguna alternativa como congelar sus óvulos. “Creo que los embriones son lo mejor. Así que, lo que tenga que ser, será”, finalizó.