VIDEO: Nicola Porcella enfurece a fans de Wendy por comentario sobre su relación: "Ya no es necesario estar cerca de ella"

Desde el comienzo del reality show "La Casa de los Famosos", Wendy y Nicola han compartido gestos afectuosos y bromas, incluso dando pie a rumores de un romance. Sin embargo, han dejado claro en múltiples ocasiones que su vínculo es puramente amistoso.

Recientemente, Nicola Porcella ha provocado una controversia al realizar un comentario que no fue bien recibido por todos los espectadores.

En una conversación con Emilio Osorio, Porcella mencionó que se está distanciando de Wendy en esta etapa final del programa, expresando: "Ya ahora estás en la última semana, ya no es necesario, ya por ejemplo yo me estoy alejando un poquito, porque ya quiero que también diga Nicola…". Emilio asintió tratando de entender su punto y agregó: "Que no digan Nicola gracias a Wendy, o Wendy Gracias a Nicola", cita Publimetro.

Los usuarios no han recibido bien el comentario de Nicola

El actor continuó explicando su perspectiva, señalando que su intención es evitar malentendidos al momento de la salida del programa, y que cada uno sea reconocido por sus logros individuales. A pesar de sus comentarios sobre ambos, algunos internautas interpretaron sus palabras de manera negativa, insinuando que Nicola estaba utilizando a Wendy para avanzar en la competencia.

Usuarios en redes sociales expresaron su decepción y escepticismo hacia Porcella:

Literalmente dijo ya no es necesario, claro que la usó y sí cambió desde que ganó su pase a la final, ahora si ya no quiere malinterpretaciones", escribió uno de ellos. Otros recalcaron: "Resulta y resalta que, 'ya no es necesario'". Las reacciones dejaron en evidencia la diversidad de opiniones en torno a esta situación.

A medida que "La Casa de los Famosos" se acerca a su desenlace, la relación entre Wendy y Nicola continúa generando debate en las redes sociales. La controversia plantea cuestionamientos sobre la autenticidad de las relaciones en el programa y cómo las circunstancias pueden influir en las percepciones del público.

