Familia de Wendy le dan el visto bueno a Nicola

CIUDAD DE MÉXICO.-A solo días del gran desenlace, la carismática concursante Wendy Guevara recibió una inesperada muestra de apoyo por parte de su familia. Sin embargo, lo que realmente robó la atención no fueron solo los entusiastas vítores de su madre y hermana, sino también los mensajes llenos de cariño dirigidos a Nicola Porcella, uno de los cinco finalistas del reality y alguien con quien Wendy ha desarrollado una estrecha relación en el transcurso del programa.

La visita reciente de Marlos a Wendy dentro de los confines de "La casa de los famosos" dejó un sabor amargo en los padres de la concursante, quienes no tienen precisamente una relación amistosa con el joven. Este sentimiento también es compartido por las amigas de Wendy, quienes han dejado en claro que aunque hay un afecto sincero entre ella y Marlos, no hay un romance en puerta.

En contraste, Nicola ha logrado conquistar la simpatía de las redes en lo que respecta a su relación con Wendy. Ayer, el concursante recibió lo que podría considerarse "el visto bueno" de su posible futuro suegro al recibir la autorización de darle un beso a su hija.

Esta escena desencadenó una ola de gritos y alabanzas desde el exterior de la casa, entre los cuales sobresalió el grito de "¡Nicola para cuñado!", proveniente de la hermana de Wendy.

En una entrevista exclusiva con el equipo de “Ventaneando”, Francisco, el padre de Wendy, compartió sus sentimientos acerca del vínculo entre su hija y Nicola:

"Supuestamente, es su amigo (Marlon), que la quiere mucho como amigo, la verdad no sabemos bien qué dice su corazón de Wendy; Nicola es un chico más buena onda, me manda saludos, me dice ‘suegro’", contó el padre de Wendy con una sonrisa.