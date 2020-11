VIDEO: Muestran conversaciones de Eleazar “N” y Elia Ezrré

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de Eleazar “N” da nuevas evidencias de que el actor tenía una actitud violenta y machista con sus ex parejas.

Una de ellas fue la sonorense Elia Ezrré, quien en “Venga la Alegría” había relatado las agresiones que sufrió por parte del también cantante, con quien tuvo una relación de 11 meses en 2017.

Ahora, a través de “Ventaneando”, se revelaron las conversaciones en Whatsapp del momento en que ambos terminaron, donde Eleazar la insulta y falta al respeto.

Te presentamos en exclusiva los agresivos mensajes que Eleazar Gómez le mandó a Elia Ezrré cuando tenían un romance. #Ventaneando



"Contéstame, no seas corriente. Eres lo peor, eres mala y maldita. No te vuelvas a aparecer por aquí. Neta, asquerosa, neta, te gusta hacerme sentir mal, pero se acabó, no te lo voy a permitir más”, son algunos de los mensajes que pueden leerse en una de las conversaciones de Eleazar, el día que Elia salió del departamento que compartían.

Márcame. ¿No que tanto amor? Mentirosa. Le dijiste a tu mamá, eres de lo peor. No lo puedo creer, márcame Elia. Ya sé que estás con no sé quién, pero me vale, no te van a salir las cosas como crees. Contéstame el teléfono”, sigue Eleazar.

Tal como describió Elia en cuanto al comportamiento de su ex, éste cambió de actitud en los mensajes, pasando de la violencia a una actitud más pacífica.

“Fue una manera muy fea de terminar, pero tengo que aceptar las cosas. Te deseo lo mejor y que adelante con tu vida. Y de corazón, espero que seas muy feliz”, escribió Eleazar.

Pero Elia, manteniendo la compostura, le hizo entender el daño que le provocó a lo largo de su relación y que quería cortar la comunicación entre ellos.

“Creo que soporté hasta de más con tus dramas. Entonces en realidad no sabía cuál era la forma correcta de terminar. Igualmente te deseo lo mejor. Hay que seguir con nuestras vidas”, expresó.

“¿Tú crees que no me gustaba vivir contigo? La cosa es que no puedo estar con una persona que no comparte los mismos valores que yo. No me respetas, ni como mujer ni como persona ni como novia”, siguió Ezrré.

En el programa, también mostraron imágenes de los golpes que recibió Elia a lo largo de su relación con Eleazar "N", quien ahora está en prisión por haber golpeado y casi estrangulado a su novia Stephanie Valenzuela.