VIDEO: Madonna lame el agua de un tazón de perro y continúa compartiendo contenido "espeluznante"; sus fans están preocupados

Las últimas publicaciones de Madonna en las redes sociales tienen a los fanáticos aullando ante más de sus videos escandalosos.

La Reina del Pop sorprendió a los fanáticos con su último post en Instagram, donde la cantante de "Hung Up" aparentemente está lamiendo el agua de un tazón para perros.

La cantante de 64 años posó para una serie de fotos y videos atrevidos, mientras vestía un top peludo verde neón con pantalones cortos negros brillantes y medias de red.

En el montaje del video, la canción "I Wanna Be Your Dog", de The Stooges, suena de fondo, mientras se ve a Madonna poniéndose a cuatro patas y bebiendo de un tazón para perros con un efecto borroso. También se le puede ver tirada en el suelo junto al cuenco del perro en sus últimos trucos, fingiendo "hacerse la muerta".

Otra foto extraña mostraba a la cantante de "Material Girl" en cuclillas con una botella de salsa picante debajo de ella. Su pie de foto de Instagram decía: "Garage Band………". con cuatro emojis de pistolas de agua, mientras posaba en lo que parecía ser un almacén o garaje.

Fanáticos preocupados

La cantante de "Like a Virgin" continuó compartiendo en sus redes sociales otro "espeluznante" video.

Se ve a Madonna mirando a la cámara en primer plano mientras está en un automóvil oscuro. Tocó su canción de 1992 "Waiting" de fondo y usó la misma leyenda. En el video, la artista entraba y salía de diferentes tomas ampliadas de su rostro. Mostró sus labios carnosos y lució un abrigo azul, trenzas y joyas llamativas.

Madonna ha estado recientemente en el centro de atención por continuar compartiendo fotos y videos escandalosos de sí misma. Ha recibido muchas críticas de los fans, que expresaron sus preocupaciones por la artista en la sección de comentarios.

El rapero 50 Cent también expresó sus opiniones sobre las publicaciones de Madonna, ya que la llamó en Instagram por ser "patética" y afirmó que uno de sus videos "realmente perturba" su "espíritu", menciona Fox News.

En el último insulto de 50 Cent hacia Madonna, volvió a publicar una captura de pantalla de su video con la leyenda: "¡Les dije que la abuela [sic] estaba en tonterías--! Como una virgen a los 64 LOL".

