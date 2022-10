Madonna sube fotos topless a Instagram, celebrando 30 años de 'Sex'

ESTADOS UNIDOS.- En el marco del 30 aniversario de su libro 'Sex', Madonna ha venido mostrándose a sí misma en actitudes eróticas mientras recuerda aspectos de su carrera y trayectoria. Esta vez, compartió fotografías de sí misma donde aparece topless.

La Reina del Pop subió dos historias a Instagram en las que aparece llevando un corsé blanco que deja al descubierto sus senos. En una de ellas posa erguida y en la otra se inclina hacia la cámara. En ambas, sus pezones están censurados con emojis, uno de paleta y otro de dinero.

Una historia, eliminada posteriormente, repetía la pose hacia adelante pero con la leyenda "Went from candy to money" ("pasó de los dulces al dinero"). Otra más la mostraba usando un corsé negro de cuero; sobre el área que cubría su vagina, había un emoji de caramelo.

Un destejo erotizado

'Sex' es un libro de fotografías clasificadas como soft porn que la cantante sacó en 1992, con el debut de su álbum Erótica. Hoy día, a sus 64 años, la artista se ha esforzado por homenajear ese éxito expresándose con mucha sensualidad en sus producciones. Un buen ejemplo es la colaboración que lanzó con Tokischa, Hun Up.

Luego de una breve polémica con Cardi B cuando la reina del Pop aseguró que había allanado el camino para la expresión de la sexualidad de las nuevas artistas (llamándolas b*tches), Madonna también apareció portando un collar de vibradores para el placer sexual de la marca Crave.

Luego de sus historias, Madonna bromeó compartiendo un video de TikTok con un trend cuyo audio dice "¿Por qué hiciste eso? ¡Dios mío!", a lo que se responde "No lo sé".

