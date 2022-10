Cardi B responde molesta a las declaraciones de Madonna: "No me insultes"; horas después se reconcilian

EATADOS UNIDOS.- Cardi B se sintió insultada después de ser mencionada en la reflexión de Madonna sobre el 30 aniversario de su libro 'Sex'. La neoyotkina recurrió a las redes sociales el domingo por la mañana (23 de octubre) para responderle a la Reina del Pop luego de una publicación de Instagram del sábado por la noche anterior.

Madonna había escrito en Instagram sobre cómo el entonces escandaloso libro de la icónica cantante, lanzado junto con su álbum de 1992, Erotica, ayudó a allanar el camino para que otras artistas femeninas expresaran su sexualidad.

Al final de su reflexión, mencionó a la rapera, junto con otras cantantes: “Ahora Cardi B puede cantar sobre su WAP (vagina). Kim Kardashian puede aparecer en la portada de cualquier revista con su trasero desnudo y Miley Cyrus puede aparecer como una bola de demolición. De nada, perras". Cerró con un emoji de payaso.

"No me insultes"

En una serie de tuits eliminados el domingo por la mañana, Cardi escribió que se sentía irrespetada por la publicación, especialmente por el uso del emoji de payaso por parte de Madonna.

"Literalmente le rendí homenaje a esta mujer tantas veces porque crecí escuchándola... ella puede expresar su punto sin poner emojis de payaso y ensuciarse la boca", escribió la cantante junto a una captura de pantalla de un artículo de Billboard de 2018 en el que elogiaba Virgen. “Estos íconos [refiriéndose a Madonna] realmente se convierten en decepciones una vez que lo logras en la industria, por eso me los guardo para mí”.

Algunos usuarios de Twitter escribieron que Cardi no entendió el punto de Madonna, y señalaron que estaba diciendo que ella "abrió el camino para que las canciones sexuales se convirtieran en la corriente principal" y que la cantante no estaba tratando de insultarla.

“Sé exactamente lo que dijo y lo entiendo”, respondió Cardi, “pero se trata del TONO... ¿Llamándome perra y poniendo emojis de payaso?". En una reacción similar, Cardi escribió: "DI EXACTAMENTE LO QUE QUIERES DECIR, PERO NO ME INSULTES, A LA M... nadie me va a engañar (especialmente una mujer blanca)".

Reconciliación

El día de hoy por la tarde, Cardi B tuiteó que había tenido una llamada con Madonna. Aseguró que había sido algo hermoso y que ahora estaban reconciliadas.

I talked to Madonna …It was beautiful ��….Have a great day and drive safely yallll�� — Cardi B (@iamcardib) October 23, 2022

Madonna tuiteó un mensaje de cariño en respuesta y la rapera neoyorkina respondió con el mismo afecto.