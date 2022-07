VIDEO: Los Dos Carnales enfrentan a un hombre armado del público en pleno concierto

MICHOACÁN.- La banda del regional mexicano Los Dos Carnales pasó un momento de tensión durante un concierto en Michoacán, pues un hombre que se encontraba entre el público sacó un arma cuando los vocalistas interpretaban una de sus canciones.

De acuerdo con Milenio, los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio en un jaripeo de baile en el municipio Ario de Rosales.

En el video que circula en redes sociales se puede observar que Poncho Quezada, primera voz de la banda, le pide a los músicos que paren de tocar, tras percatarse de que un sujeto que estaba cerca del escenario mostró una pistola hacia ellos.

El cantante se encontraba interpretando el tema La pregunta del millón, y se había acercado al público. Fue entonces cuando, molesto, dijo:

¿Por qué me enseñas la pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me va a asustar con eso compa, yo soy un hombre, viejo, esa madre te hace más valiente que nosotros o qué. Esa madre no te hace más valiente que yo, viejo. Póngase v…ga*".