VIDEO: Livia Brito revela que fue amante de Yordi Rosado, durante programa en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.- En una revelación inesperada durante su participación en el programa de televisión "De noche con Yordi Rosado", la reconocida actriz cubana Livia Brito admitió haber sido amante del conductor mexicano en una etapa de sus vidas en la que ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas.

El sorprendente episodio tuvo lugar en noviembre de 2021, generando revuelo en las redes sociales, donde los usuarios recordaron la confesión de Brito.

Durante la entrevista, Brito se sinceró al ser cuestionada sobre amores pasados y no correspondidos, revelando que Yordi Rosado era "uno de los amores que siempre ha querido pero que nunca le ha hecho caso en la vida".

La actriz confesó que la relación extramatrimonial tuvo lugar en una etapa temprana, aunque no especificó la fecha exacta. La confesión dejó boquiabiertos a los demás invitados, entre ellos Pedro Prieto.

Yordi se incomoda durante confesión, pero Brito insiste en contar la historia

Yordi Rosado, por su parte, optó por no profundizar en los detalles de la historia, limitándose a decir que tuvieron una historia que "no se me hace padre contarla aquí".

Brito insistió en que la historia sí podía ser contada y detalló: "Yo era su amante".

A pesar de la revelación, ambos destacaron que esta relación tuvo lugar en una fase inicial de su amistad, coincidiendo con el periodo en que Livia Brito recibió dos "Premios TVyNovelas" en la categoría de "Mejor actriz juvenil", aproximadamente entre 2012 y 2013.

 

La confesión de Brito y la posterior declaración de Yordi Rosado han generado una serie de especulaciones en las redes sociales, donde los internautas han intentado determinar la cronología exacta de este inesperado romance.

La actriz, conocida por su papel en "La Desalmada", ha añadido un nuevo capítulo a su vida amorosa, marcando el programa como un momento inolvidable en la televisión mexicana.