Yordi Rosado confiesa que no ha buscado a Sasha Sökol tras entrevista con Luis de Llano

Ciudad de México.- Yordi Rosado reveló que no ha buscado a Sasha Sokol después de la controversia tras entrevistas a Luis de Llano en su canal de Youtube y el productor hablara de la relación que tuvo con la cantante.

Después de que la artista fuera apoyada por la Fiscalía General del Estado tras su acusación, el conductor expresó que por su parte prefiere no buscar a la cantante para darle réplica, pues no es su intención confrontar a sus invitados.

Estoy muy agradecido con que en muchas entrevistas han revelado los artistas cosas que no habían dicho nunca antes, pero sí intento que siempre sea con mucha empatía, con mucho amor, con mucho cariño… Yo no busco realmente que se sienta incómodos, ni que les vaya mal, ni que tengan un problema en lo absoluto, de hecho, cuido mucho la entrevista, llevo 163 entrevistas y realmente ha habido literal un par donde hubo una situación que se complicó, pero en realidad no es mi objetivo, en mis entrevistas pueden decir lo que quieran y pedir que quiten lo que quieran, siempre busco, más allá de la entrevista, o de una parte amarillista o complicada, busco verdaderamente que la gente lo conozca, que sepan realmente lo que han hecho y al mismo tiempo cuidarlos, porque yo quiero enaltecer a mis invitados”