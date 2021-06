VIDEO: Entre lágrimas, “Chuponcito” responde los señalamientos de acoso sexual hacia varias mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- “Chuponcito” se quita el maquillaje y la peluca de payaso en plena transmisión en vivo de su programa de YouTube y habla sobre la denuncia que han puesto en su contra por presunto acoso sexual y extorsión.

José Alberto Flores Jandete, de 52 años de edad, publicó un video en su canal de YouTube, donde en pleno programa en vivo se quita el personaje de “Chuponcito” que ha venido haciendo desde hace 42 años, y enfrentó los señalamientos que le hizo su expareja sentimental, Bárbara Estrada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Con la voz quebrantada, “Chuponcito” explicó a sus fans que se sentía muy triste, ya que en las cuatro décadas que tiene como artista nunca les ha fallado ni faltado al respeto, y los señalamientos que ha habido en su contra tendría que explicarlos Alberto Flores, por eso tendría que desmaquillarse para poder expresar su verdad.

Mientras se desmaquillaba, “Chuponcito” aseguró que era muy difícil para él estar revelando su identidad en público, pero quería dar la cara a su público y a su familia, al mismo tiempo que rompía en llanto.



EL MENSAJE DE JOSÉ ALBERTO FLORES JANDETE

Luego de quitarse el personaje del payaso “Chuponcito”, José Alberto Flores dijo que quería dar la cara a su público porque dos mujeres lo señalaron por acoso sexual y algunos medios de comunicación lo juzgaron sin haber un juicio y sin saber realmente lo que sucedió.

Me muestro antes ustedes porque es el momento. Quiero que vean a la persona que da vida a ‘Chuponcito’. Han estado atacando a mi familia, a su servidor y creo que no se vale. Creo que, antes de juzgarme, por favor, por eso existe la ley mexicana y creo que esto que están llevando los abogados va a salir bien, porque yo confío y creo en las autoridades”, dijo.

Flores Jandete destacó que quiere evitar que los medios de comunicación publiquen información errónea y que pueda perjudicar más a su personaje y su familia, por lo que dejará en manos de las autoridades para que investiguen y emitan su juicio conforme a ley.



LA DENUNCIA

En días pasados, Bárbara Estrada, expareja sentimental de José Alberto Flores, denunció al comediante ante la Fiscalía de la Ciudad de México por presunto acoso sexual y extorsión, asegurando que el hombre le exigió fotos sexuales de su persona, así como dinero en efectivo por evitar hacer públicas otras imágenes que tiene de ella desnuda.

“Duramos casi cuatro años, y pues, como ahorita no quiero acceder a mandarle fotografías desnuda, en diferentes posiciones como él me las pide, esa manera de extorsionarme diciéndome que se las mande o que si no, se las va a mandar a mi novio y que me va a quemar en redes, pero ya hice la denuncia”, declaró Bárbara para un programa de televisión.

La mujer destacó que supuestamente el actor la estaba obligando a que se videograbara teniendo relaciones sexuales con su actual pareja y que le enviara las imágenes; además, el payaso le habría ofrecido 20 mil pesos para que cometiera incesto con su propio padre.

En febrero pasado, Karla Oaxaca, exrepresentante de José Alberto Flores, reveló en un medio que “Chuponcito” la acosó sexualmente cuando trabajó con él en 2014, por lo que tuvo que renunciar para que la dejara de molestar.



Declaraciones a partir del minuto 37:00