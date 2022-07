VIDEO: El Negro Araiza confiesa haber sido despedido en distintas ocasiones por borracho

Raúl Araiza, mejor conocido como el Negro Araiza, es un conductor que, cuando se trata de contar anécdotas, suele hacerlo con toda la sinceridad posible y gracias a esto es que el público conoce algunos aspectos de su vida que podrían considerarse como "muy personales".

Ya sea en aspectos de su vida laboral o personal, no son pocos los que conocen algunos detalles que el conductor ha ido revelando a lo largo de su carrera en la televisión, tal como hace poco recordó que en algunas ocasiones fue despedido por estar ebrio.

Fue en la última emisión de "Miembros al aire", programa en el que funge como uno de los conductores, que Araiza platicó con sus compañeros algunas situaciones en las que ha sentido "flojera" de realizar algunas actividades, respondiendo a la pregunta de si por ser flojos habían tenido problemas en el trabajo.

Aunque la mayoría de los conductores aseguraron que no habían tenido problemas que se ocasionaran debido a la flojera, el Negro Araiza se sinceró y mencionó que él sí había tenido problemas varias veces, pero más que por flojera, por su irresponsabilidad, llegando incluso a ser despedido de ciertos proyectos.

El conductor recordó que algunas veces llegó pasado de copas a obras de teatro, así como también confesó que solía beber alcohol mientras estaba de gira con las puestas en escena, menciona Milenio.

Así mismo, los otros conductores bromearon con Araiza, quien mencionó también que donde llegó a tener más problemas por llegar en estado alcoholizado fue al momento de grabar películas y que en dos ocasiones fue despedido.

Sí me ha pasado, en películas dos o tres y se da mucho en cine el camper, el chupe y es menos que hipócrita, la tele es más hipócrita”, dijo el Negro Araiza.

Además de confesar haber perdido un par de empleos por su tendencia al alcohol, confesó que en otros proyectos algunos compañeros también tenían ese hábito; sin embargo, no mencionó nombres de aquellos famosos.

Me pasó por irresponsable y no por huev…, los demás también le entran, no sólo fui yo”.