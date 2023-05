VIDEO: Christian Nodal quedó cautivado ante talentosa fan y no lo pudo disimiluar; su reacción se viraliza

MADRID, España.- Christian Nodal, el talentoso cantautor de 24 años de edad, originario de Sonora, ha alcanzado gran reconocimiento en sus últimos años, puesto que sus canciones se han popularizado a gran magnitud, logrando gran admiración por parte de sus fans, quienes se han hecho llamar “Nodalistas”.

El intérprete de “Ya no somos, ni seremos” ha causado gran revuelo en días recientes debido a la viralización de un video donde se le ve fascinado y un tanto impactado ante el talento de una fan, quien ha sido identificada como Naomy Vega, originaria de Tenerife.

Fue durante uno de sus más recientes conciertos en la ciudad de Madrid que, como parte de su gira “Foraji2 Tour 2023”, el cantante interpretó una de las canciones más tradicionales del regional mexicano, “Volver, volver” de Vicente Fernández, en compañía de una fan en el escenario.

El video ha generado múltiples reacciones entre los usuarios puesto que en cuanto la joven comienza a cantar, Nodal no puede disimular lo que siente mediante sus expresiones corporales. Con tan solo escucharla, se le forma una gran sonrisa en el rostro y luce realmente impresionado.

Fueron múltiples los comentarios de los internautas:

Los asistentes compartieron videos del dúo en las redes sociales e incluso la propia fan compartió su extraordinaria experiencia a través de sus cuentas oficiales, expresando:

Naomy Vega es una cantante y compositora tinerfeña que logró cumplir su sueño de cantar con su ídolo en el WiZink Center de Madrid. Ella manifestó que ese momento fue "simplemente perfecto" y que se sintió como "una verdadera artista" en el escenario.

En su agradecimiento a Christian Nodal, Naomy escribió:

Gracias por tu nobleza y por la tranquilidad que me trasmitiste al subirme contigo delante de 17.000 personas.

Aún no lo creo y no paro de mirar el vídeo una y otra vez y todas esas veces me entra la emoción de llorar porque fue simplemente PERFECTO.

Gracias a todos los que estuvieron ahí y me hicieron sentir una verdadera artista con vuestro cariño y aplausos❤️

QUE VIVA CANARIAS MI TIERRA Y QUE VIVA MÉXICO��������!!!!!!!