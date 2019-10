VIDEO: Captan a Lupillo Rivera en casa de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda y Lupillo Rivera interpretaron una de las polémicas más memorables del 2019 tras rumorearse que existía un romance entre ellos, el cual no se confirmó sino hasta hace apenas unos días, cuando Lupillo decidió gritar a los cuatro vientos el amor que siente por la cantante.

"Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente", declaró el cantante.

Añadió que realmente la quiso y "honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas".

El cantante señaló que nunca había amado tanto a una mujer en su vida. Lupillo agregó que no tiene por que rajarse.

Sobre si tendrá reclamos de Belinda por haber revelado que tuvo un amorío con ella, señaló que ya se las arreglará él con la joven estrella.

"Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado super bien de ella, nuca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", dijo.

Por último, "El toro del corrido" agregó que pase lo que pase él siempre la cuidará y que actualmente está enamorado y despechado por no poder tener su amor.

Por si fuera poco, ahora está circulando un video en el que supuestamente se le ve entrar a la casa de la ojiverde.

En la grabación se puede apreciar la que se dice es la camioneta de Lupillo Rivera entrando en dos ocasiones a la cochera del domicilio donde vive la interprete de ‘Ángel’, mientras ella lo espera para recibirlo y pasar la noche juntos.

Cabe señalar que hasta el momento ni uno ni el otro ha mencionado nada al respecto.