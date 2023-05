VIDEO: "Bye", el nuevo sencillo de Peso Pluma: ¿Está sobrevalorado?

CIUDAD DE MÉXICO.- El famoso joven cantante Peso Pluma ha sumado un éxito más a su corta carrera, pues el pasado viernes estrenó su nueva canción "Bye" y en tan sólo un día logró alcanzar más de 3.6 millones de reproducciones.

Esta nueva canción se trata de una composición propia de Hassan Emilio Kabande Laija, verdadero nombre de Doble P, la cual fue escrita en colaboración con Jasiel Núñez y José Antonio Martínez Oviedo.

El sencillo habla del dolor de decir adiós luego de haber sido parte de una relación tóxica.

 

El video de "Bye"

El video corrió a cargo del tapatío Edgar Nito y la producción de Pirotecnia Films, quienes comprendieron y manejaron muy bien los elementos visuales que se acostumbran en este género musical, el de los corridos tumbados, es decir, carros de lujo, hombres consumiendo tequila, vino o cualquier otra bebida, además de mujeres bellas a su alrededor.

Como modelo participó la modelo, influencer y participante de realities como “La casa de los famosos” y “Acapulco Shore”, Dania Méndez, con quien se dice que Peso Pluma mantiene un romance, algo que toma fuerza luego del coqueteo y el apasionado beso que se dan en el video de Bye.

Qué bonito es tener un mexicano que ponga a nuestro México ???????? en alto. Puro Doble PP viejon", "Soy de Argentina, pero con la doble p en México me cambio de nacionalidad, hiciste resaltar a México bendiciones peso pluma y mucho éxito como siempre", "Tremendo temón ... Soy chilena pero me siento mexicana de tanto escuchar a peso pluma… muchos éxitos compita...", son algunos comentarios que se pueden leer en los comentarios del video.

Sin embargo, también hay otros que critican que Hassan canta "feo" e incluso señalan que la letra "es bastante mala" y tachan al cantante de sobrevalorado.

Na, ya cayó en lo sobrevalorado pq éstas últimas rolas ya no están buenas. pero le va bien por lo viral que ya es", "Canta más feo Bad Bunny", "Pésima canción", entre otros.

Letra completa de "Bye" de Peso Pluma

¿Qué será? tal vez la noche como de costumbre

Amanecerá

Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra

Pero es lo que hay

Y qué más da

Quiero olvidar se va lograr

El dolor poco a poco se fue borrando

Tú y yo

Nuestra historia se ha terminado

Yo sé fue por bien de los dos

Tal vez el amor se acabó

No sé qué fue lo que pasó

Pero al chile si me dolió

Bye

Mejor sigue tu camino

Mientras fumo y tomo vino

Que estar contigo ya no me convino

Bye

Y ya me da igual que la neta

Me distraigo con princesas

Y a mi tus besos ya no me interesan

Bye

Bye

Pura doble P

Ahí te va, chiquita

El dolor poco a poco se fue borrando

Tú y yo

Nuestras almas se abandonaron

Yo sé fue por bien de los dos

Tal vez el amor se acabó

Tal vez seguimos en calor

Tal vez a mi no me ayudó

Bye

Mejor sigue tu camino

Mientras fumo y tomo vino

Que estar contigo ya no me convino

Bye

Y ya me da igual que la neta

Me distraigo con princesas

Y a mi tus besos ya no me interesan

Bye

Bye

