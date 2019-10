VIDEO: Black Eyed Peas y J Balvin traen mucho 'Ritmo' en su nuevo tema musical

Los viernes son de estreno y este no fue la excepción. Black Eyed Peas se alineó junto a J Balvin para su nuevo tema titulado ‘Ritmo’,

Dentro del tema se puede escuchar la mezcla de “Rhythm of the Night”, el cual reinventaron para realizar el tema oficial de la cinta “Bad Boys For Life“.

Cabe señalar que esta colaboración ya habia sido anunciada por los mismos cantantes, quienes prometieron un tema con mucho beat y baile.

Dentro del sencillo incluso puedes escuchar que J Balvin recuerda a Rosalía y Canelo Álvarez, a quienes menciona y canta sus nombres.

Como ya se había mencionado, el tema forma parte de la banda sonora de la cinta ‘Bad Boys For Life‘, la tercera parte de la historia de la saga ‘Bad Boys‘ (‘Dos policías rebeldes’ en Latinoamérica), protagonizada por Martin Lawrence y Will Smith desde 1995.