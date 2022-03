Usuarios recuerdan el peculiar ejercicio de Luis de Llano en sus audiciones

MÉXICO.- Luego de las declaraciones de Sasha Sokol, han vuelto a cobrar relevancia los señalamientos sobre abusos a estrellas infantiles y juveniles por parte de productores de televisión y otras figuras poderosas de la industria.

En la década de los 90, la banda de rock Molotov expresaba abiertamente en sus rimas: "que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama". Esta es la letra de su canción "El Carnal de las Estrellas", donde abiertamente mencionan el apellido del productor Luis de Llano.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Una de las estrofas dice lo siguiente: "Si topas a un tipo de nombre De Llano, que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiera echartela atrás, no te dejes porque aún hay más". Sobre esta canción en específico, el locutor de radio y cineasta, Olallo Rubio, le preguntó abiertamente para su película Gimme The Power, si la canción hablaba de él.

"Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces, y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperado. Entonces la siento y le digo tú quieres ser estrella y tú quieres triunfar. Estás guapa; en las fotos te ves bien, tienes buen look", narra.

El ejercicio de Luis de Llano en las audiciones

Luis de Llano explicaba que le pedía darse una vuelta, sentarse y ellas empezaban a "ponerse nerviosas". No obstante, en esa narración, el productor aclaraba que si las postulantes aceptaban ciertas condiciones, él les daba una peculiar respuesta.

"Pues mira yo te voy a hacer rica y famosa pero tengo una condición, '¿una condición?', me decían. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a hacer muy sincero y muy directo contigo: te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas (...) pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida", comentó.

Tanto la canción de Molotov como esta entrevista han sido recordadas por usuarios de redes sociales, luego de que la cantante Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, acusara en pleno Día Internacional de la Mujer que el productor se aprovechó de ella cuando tenía apenas 14 años.

"Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años", mencionó la cantante en una serie de mensajes de Twitter, en donde ha recibido el apoyo de varios internautas.