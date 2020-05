Usuarios de twitter “evidencian” maltratos de Karla Panini a Karla Luna en “Las Lavanderas”

MÉXICO.- En redes sociales circulan vídeos del supuesto maltrato que Kala Panini ejercía en contra de Karla Luna mientras ambas trabajaban en el programa e Telehit “Las Lavanderas”.

En una serie de vídeos se puede ver a Panini haciendo bromas de mal gusto y deseándole la muerte a Luna.

“Mi comadre pobrecita, no quiero que nadie me la juzgue, nadie me la maltrate porque ella, ya no tiene matriz. Aunque sea inservible como quiera es una mujer”, dijo Panini en un evento en vivo.

En otro vídeo se escucha a Panini afirmar que Dios se va a llevar pronto a Luna, por lo que varios internautas se indignaron con la actitud de Panini y la insultaron.

Incluso en otras ocasiones, Panini insinuaba que ella era la amante del esposo de Luna, pero seguía diciendo que todo era broma y parte del “show” que ellas montaban.

Aquí la recopilación de los vídeos a partir del minuto 2:00 al 2:54.