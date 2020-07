Usa Poncho de Nigris sus redes para ayudar a regiomontanos

MONTERREY.- El influencer regiomontano Poncho de Nigris vivió momentos difíciles en su hogar a causa de las lluvias que generó el paso de Hanna por nuestro país.

"Yo venía llegando de Tulum de puro cuento cuento alcance a llegar al aeropuerto porque ya iban a cancelar los vuelos y tenía que manejar del aeropuerto a mi casa, entonces ahí todavía todo estaba bien. Mi esposa se va a casa de mi suegra a llevara y ya no se pudo regresar, entonces mi esposa durmió allá, ya no pudo regresar a estar con nosotros. Estaban todas las avenidas cerradas, estaba muy fuerte el agua, muy peligroso para estar en la calle." platicó el influencer.

Poncho de Nigris, quien debutó en televisión al participar en el reality Big Brother, platicó sobre las dificultades que sufrió en su hogar, "A mi se me inundó el jardín, y en el jardín pues la alberca también se inundó y no se pudo controlar, que llego un momento que era tanta agua que ya no podía filtrar el agua. Yo me quede ayer hasta las 3 de la mañana desaguando la alberca, mientras le sacaba el agua se inundaba con el agua que caía de los techos y de todas partes".

Revela que durante las horas que la lluvia no paraba, mantuvo comunicación con su familia, debido que en las redes sociales reportaban un Monterrey inundado, "Estaba en comunicación con mi hermano Aldo, y estábamos platicando de los destrozos de las casas y como iban pasando, '¿cómo vas con esto?' y yo le enseñaba, 'se inundó un baño, se inundó esto y aquello, se inundó la alberca y el jardín', la verdad es que gracias a Dios no tuvimos daños materiales"

"No vivimos en lugares y que esto es bien importante, toda la gente que por comprar en lugares bonitos viven en cañadas o viven en lugares que pueden pasar riachuelos que ahorita con estas lluvias se forman ríos que llevan mucha fuerza", expresó De Nigris.

Poncho de Nigris busca apoyar con el poder que tiene en sus redes sociales, ayudar a sus paisanos que en estos momentos están viviendo situaciones complicadas, "Estoy trabajando con mi compadre, se llama Paco Cienfuegos, estamos buscando cómo ayudar a la gente. A mi me mandan los problemas que tengan, en este caso que me manden a las redes sociales y yo lo canalizo con él.

Por medio de sus redes, Poncho de Nigris busca dar voz a todos los regiomontanos que se vieron afectados con este fenómeno meteorológico, "Yo me puse a ayudar gente, pero te digo la verdad, me puse a ayudar y lo muestras, la gente te crítica, entonces lo tratas y lo muestras, yo lo muestro para dar un ejemplo".