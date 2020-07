Uno de los hijos se Victoria y David Beckham anuncia su compromiso

El hijo mayor de Victoria y David Beckham, Brooklyn anunció su compromiso en sus redes sociales con su pareja Nicola Peltz.

En su cuenta en instagram escribió "hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí xx Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día Te amo bebé xx".

Brooklyn con apenas 21 años ya decidió dar este paso tan importante en su vida. Su foto con su prometida tuvo 1 millón de me gusta y casi 1000 comentarios. Una de sus pasiones es la fotografía, incluso hace poco compartió unas que fueron para la revista Vogue.

Entretanto Nicola también compartió la misma imagen pero con otro mensaje dedicado a su prometido.

"Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te amo mucho bebé y gracias Harper por esta foto"