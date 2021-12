"Una obra de arte": Eugenio Derbez presume sus icónicos personajes en galletas

CIUDAD DE MÉXICO.- Es reconocido que Eugenio Derbez es uno de los más famosos actores y comediantes mexicanos del momento, quien se ganó el cariño del público por sus incontables personajes humorísticos que hicieron reír a varios de sus fanáticos y espectadores de la televisión.

A partir de esto, el actor ha recibido varias distinciones por su gran trayectoría artística, tal como la estatua que pusieron en su honor en Acapulco, y ahora, Derbez sorprendió a sus seguidores al recibir un emotivo regalo que logró conmoverlo por ser postres personificados como sus papeles más icónicos de las producciones en las que ha participado.

Y es que el comediante quedó impactado con el regalo de repostería que le envió un fans, ya que cada una de ellas tenía retratado, de manera magistral, algunos de sus personajes más conocidos, desde el Longe Moco, Ludovico P. Luche, Burro de "Shrek" e incluso El Grinch.

Desde sus historias de Instagram, Eugenio Derbez publicó varios videos de su reacción al presumir las galletas, las cuales hicieron un tipo de recopilación sobre la amplia trayectoria actoral en cine y televisión mexicana. Además, el actor comentó que estaban tan bien elaboradas que prefería no comerlas y optaría por conservarlas.

Oigan estoy impresionado con lo que me hizo un fan, chequen esto por favor. Son galletas hechas a mano con todos mis personajes (...). Vean el detalle, ve nomás qué detalle (...). Es una belleza, es una joya. Gracias, gracias, qué joya. No me las voy a comer, las voy a enmarcar", fue como finalizó Derbez.