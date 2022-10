Twitter reactiva la cuenta de Kanye West; "No me consultaron ni me informaron", dijo Elon Musk

ESTADOS UNIDOS.- Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, anunció que se formará un consejo para moderar el contenido en la plataforma. También comentó que la cuenta de Ye (Kanye West) fue restaurada. Sin embargo, aclaró que la decisión se tomó antes de que él realizara la compra.

La cuenta de West había sido bloqueada debido a comentarios antisemitas realizados por el cantante. Elon Musk anunció que, a partir de ahora, Twitter no tomará decisiones sobre reactivar cuentas suspendidas sino hasta que se forme el mencionado consejo.

Sobre el asunto de la cuenta de West, Elons Musk alegó no estar enterado: "No me consultaron ni me informaron", declaró.

Nueva etapa para Twitter: empleados despedidos y ¿Trump?

Musk ha sacudido el liderazgo de Twitter. Apenas compró la compañía el jueves por la noche e inmediatamente después de hacerlo, convirtió a la red social en una empresa privada. También despidió a los altos cargos de la compañía.

"La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable", escribió Musk.

Sin embargo, aclaró que Twitter no se convertiría en un "paisaje infernal donde todos puedan decir cualquier cosa sin consecuencias". Al respecto muchos se han preguntado si restablecerá la cuenta del expresidente Donald Trump, pues este mismo de alegró de la compra hecha por Musk:

"Estoy muy feliz de que Twitter ahora esté en buenas manos y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical", escribió el exmandatario.

El abogado detrás de la prohibición de cuenta para Trump, Vijaya Gadde, fue despedido también con el arribo de Musk a la cabeza de Twitter.

Tal vez te puede interesar: Elon Musk anuncia un "consejo de moderación de contenidos" en Twitter