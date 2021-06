Tunden en redes a Silvia Pinal por compartir foto con Enrique Guzmán y "no apoyar" a Frida

CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de que Frida Sofía denunciara a Enrique Guzmán por presunto abuso sexual cuando apenas tenía 5 años de edad, y a su madre Alejandra por supuestos abusos físicos y sicológicos durante la infancia, Silvia Pinal fue criticada por publicar una foto en la que posa al lado de su exmarido.

Fue en su cuenta de Instagram donde Pinal posteó una foto en la que posa con Enrique Guzmán, sus hijos, Alejandra y Enrique, su nuera Mayela y su nieto Apolo, lo que desató la furia de los internautas que siguen a Frida Sofía por apoyar al hombre que cuando eran esposo la golpeó y amenazó de muerte con una pistola, y no a su nieta.

Al poco tiempo que apareció la imagen en las redes de la “Diva del Cine”, esta fue borrada por la propia actriz o por quienes manejan sus redes sociales, ya que los usuarios prácticamente “se le fueron encima” por no apoyar a su nieta.

De acuerdo a la información de medio, la fotografía fue tomada en abril de 2020, en el bautizo de Apolo y en el pie de foto estaba la leyenda: “Que hermoso es pasar momentos en familia”.

Las palabras de la intérprete, de 89 años de edad, no fueron bien vistas por algunos, quienes la criticaron por apoyar a Enrique y no a Frida Sofía.

Luego de que a principios de abril Frida Sofía, de 29 años de edad, revelara a Gustavo Adolfo Infante que había sido abusada sexualmente por su abuelo Enrique Guzmán, cuando ella tenía 5 años, Silvia Pinal dijo lo que piensa a Mara Patricia Castañeda, en su programa de You Tube.

La legendaria actriz aseguró que no ha visto, leído ni escuchado las declaraciones que su nieta ha hecho en contra de Alejandra, su mamá; y de Enrique, su abuelo, ya que es muy probable que sean falsedades.

Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no adrede, porque no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale. También por eso fue difícil terminar”, habría expresado Pinal.