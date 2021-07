Tunden a Bella de la Vega por querer dar lástima con la muerte de su esposo

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella de la Vega volvió a dar de qué hablar en el reality “Quiero Cantar”, pues ahora los televidentes la acusan de usar la muerte de su esposo para dar lástima y ganar popularidad.

Fue en la emisión de este viernes en “Venga la Alegría”, donde la participante de “Survivor” habló de la canción “Me cuesta tanto olvidarte” de Mecano, que le tocó interpretar en la competencia.

Ella explicó que la canción fue muy difícil para ella, ya que le recordó a José Ángel García y por eso, tuvo un mal desempeño.

¿Por qué me pusieron esa canción? Justamente hoy cuando era el día de mi compromiso... todo esto está así, como que, ash”, dijo Bella de la Vega.

“Me sacó de onda, perdón. De pronto se me fue un poquito la canción, pero estaba pensando en muchas cosas. En no hacerlo mal, en tratar de hacerlo todo bien. Pensaba en mi esposo, pensaba en mi mamá. Pensaba en que también he sufrido muchísimo en este reality”, continuó.

EXIGEN QUE SAQUEN A BELLA DEL PROGRAMA

A los internautas no les gustó que Bella de la Vega volviera a referirse al padre de Gael García Bernal en el reality de canto.

Asimismo, ella se quejó de que los jueces siempre la señalan por sus errores, lo que afecta su estabilidad emocional.

“¿Por qué siempre me señalan? Eso me hace sentir pésimo”, reclamó.

Los internautas dijeron que usa el fallecimiento de su marido sólo para causar lástima y simpatía, ya que pese a su criticada interpretación, logró permanecer en el programa otra semana más.

Muy triste la historia de bella de la vega,

Pero por favor ya apiadense del público ������ — erik manjarrez (@spooky1225ez) July 23, 2021