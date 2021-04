¡Tu momento llegó! Christian Nodal busca historias de desamor para nuevas canciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues además de su éxito musical, goza plenamente de su noviazgo con Belinda.

Y es que desde agosto de 2020, el sonorense y la española nacionalizada en México han presumido su amor y derrochado miel sobre hojuelas en redes sociales.

Es por este motivo que para el intérprete de “Adiós Amor” ha tenido problemas para componer canciones de desamor y despecho, pues ahora que está más que feliz con Belinda, no tiene lugar para la tristeza.

Así que Christian decidió acudir a sus seguidores en Twitter para que compartieran sus historias de desamor e inspirarse para escribir canciones.

Nunca había batallado tanto para componer dolidas. Cuéntenme sus historias a ver si sale algo”, escribió Nodal.

Con tan solo cuatro horas, la publicación de Christian alcanzó 1500 comentarios, 1500 retuits y 15200 “Me Gusta”.

Los fans aprovecharon para compartir sus tristes historias de amor, e incluso algunos bromearon al decir que podrían inspirar hasta un disco entero con sus fracasos románticos.

“Mi ex de la prepa se embarazó de mi mejor amigo. Eso hizo que yo me fuera de la ciudad y no he vuelto desde entonces”, escribió un usuario.

“Mi esposo murió y le compuse una canción de cómo fue nuestra vida hasta que se fue, nunca he podido cantarla”, comentó una usuaria.

“Dejé a mi novia de aquel entonces por una chica que amaba demasiado. Pero me di cuenta de que no era nada serio para ella. Me arrepiento mucho de lo que le hice a mi primera novia, y a la fecha no me dirige la palabra”, compartió un fan.