“¡Tú arruinaste mi carrera!”: Livia Brito al paparazzi que agredió

CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto Zepeda sigue sin obtener justicia luego de que Livia Brito y su novio lo golpearan en Quintana Roo y le robaran su cámara fotográfica.

Tras cinco meses sin resolución, el paparazzi dio una entrevista al canal de Youtube “Vaya Vaya” del periodista Gerardo Escaerño, donde explicó que la pareja y sus abogados se reunieron con él, pero lejos de enmendar el daño, la actriz cubana lo culpó de haber “arruinado su carrera”.

Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación”, relató Ernesto.

“Y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘cada quien con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia y en Quintana Roo son de diez a dieciocho años de cárcel. Por supuesto que no deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho”, expresó el reportero en una videollamada para la emisión”, continuó.

Zepeda comentó que Brito lo culpó del escándalo por el que ha perdido papeles en telenovelas, además de que los productores ya no quieren contratarla para más proyectos.

“Incluso mi abogada fue la que le dijo: ’te equivocas él no hizo nada, tú fuiste la que agredió y se llevó las cosas. Fue un reclamo directo de ‘tú destruiste mi carrera’, e inmediatamente mi abogada le dijo Livia te equivocas, él no ha destruido nada, y vaya así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar… a mí no me interesa destruirle la carrera a nadie”, explicó.

El fotógrafo dijo que su intención no es perjudicar la carrera de Livia, pues todo lo que quiere es que se haga responsable de sus actos.

“Llevo 20 años trabajando en esta profesión y me he conducido de manera respetuosa con todas las personas. No voy a cambiar ahora y no les deseo que les dejen de dar trabajo ni mucho menos, al contrario, que les vaya muy bien, simplemente se tienen que hacer responsables de sus actos y ya”, remató.