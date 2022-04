Tras polémica de Erik Rubín se va de vacaciones con Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta y Erik Rubín han sido un ejemplo para muchos de sus fanáticos por tener uno de los matrimonios más sólidos y estables del espectáculo, además de compartir a sus dos hijas que ahora forman parte del medio artístico: Mia y Nina Rubín.

Sin embargo hace apenas unos días que Erik Rubín fue protagonista de una fuerte polémica, después de que se haya viralizado un video donde se encontraba en un concierto de los 90’s Pop Tour cuando uno André Quijano se acercó y casi lo “besa”.

Por su parte el exTimbiriche no ha hecho ninguna declaración pero Andrea Legarreta por medio de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en la que dio a conocer que se iría de vacaciones a lado de su marido.

Hasta el momento la pareja no ha dado a conocer a dónde será su destino, pero estarán acompañados por sus dos hijas, la familia ha sido reconocida por su gran gusto por los viajes que constantemente lo comparten en sus rede sociales.

Xolos?? Nooooo!!! Muy bien acompañados!!! #AmonosPeloncito Nos amo” se puede leer en la publicación.

Aunque muchos hubieran pensado que la conductora del programa se habría “enojado” con su esposo, esto demuestra y confirma que tal vez todo habría sido un malentendido, y simplemente el cantante mantiene una buena amistad con su compañero.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos a la familia: “buen viaje", “que guapos se ven”, “disfrutan mucho”, “los amo”, “de viaje de novios”, “Dios los bendiga y pásenla bonito”, “que hermosa pareja hacen”, son algunos de los que se pueden leer.

En los últimos meses la pareja se ha dedicado a apoyar la carrera artística de sus dos hijas por un lado Nina habría decidido dedicarse a la actuación, mientras que Mia Rubín ha seguido los pasos de su padre y comienza su carrera como cantante.

Andrea Legarreta habla sobre los 22 años de matrimonio que ha vivido con Erik Rubín

Aunque son consideradas ocmo una de las parejas más estables, la también actriz reveló ante los medios de comunicación que no todo ha sido de color de “rosa”, incluso no aseguró que estarían juntos para siempre.

"La verdad ha habido de todo, ha habido momentos complicados, pero sí les puedo decir que me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos… no sé mañana…”, dijo Legarreta.