Tras polémica, Mayeli invita a Giselle, novia de Lupillo Rivera, a aclarar las cosas de frente

HERMOSILLO, Sonora.- Después de la polémica pelea entre Mayeli Alonso, la suegra y la pareja de Lupillo Rivera, nuevamente Mayeli salió a hablar del tema sobre lo que propicio dicho enfrentamiento.

Ahora, Mayeli invitó a Giselle Soto a que se vieran para aclarar las cosas de frente y hablar lo que en realidad pasó.

“Sí, te quiero decir que me quiero sentar contigo a platicar de mujer a mujer y yo te voy a decir cara a cara cuál es mi problema y mi problema, no solamente es mío, también le tienen que pedir una disculpa publica a mi mamá por haber hablado mal de mi papá”, comentó.

Asimismo, Mayeli advirtió que mientras siga viva, no dejará que nadie hable mal de sus papás, ya que su progenitor fue una persona ejemplar y reiteró que Lupillo “no me sacó de ningún bar, a mí me sacaron de la universidad, chula”, finalizó.

