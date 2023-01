Mayeli Alonso revela por primera vez la razón por la que se divorció de Lupillo Rivera

HERMOSILLO, Sonora.- Después de mucho tiempo de estar separada de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso reveló los motivos que la llevaron a querer separarse de él.

Mayeli comentó que la separación no fue debido a un famoso trío en el cual participaron ambos, pues en esos momentos era donde más unidos estaban y disfrutaban su sexualidad.

Foto: Internet

Por ello, afirmó que todo se acabó cuando una supuesta mujer empezó a meterle ideas en la cabeza a Lupillo sobre que Mayeli le era infiel con un cirujano que la había operado, provocando así la desconfianza en el cantante.

“Me acuerdo que me pidió mi celular, me dijo: ‘dame tu celular, quiero ver tu celular’, y yo ¿qué quieres?, y le di mi celular, así se lo di y se lo abrí, no encontró nada, nada”, recordó.

Como era de esperarse Lupillo desconfiaba mucho de ella y llegó al punto de Mayeli enfrentar a Lupillo y reclamarle por no confiar en su palabra.

“Recuerdo que llegué y le dije: ‘cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas, nunca en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste y esta es la última vez que me vas a poder ver a los ojos’ y agarré mis cosas y se los juro por Diosito santo, nunca regresé”, contó.

Para finalizar Mayeli asegura que todo fue por darle un buen ejemplo a su hija, y que el amor que ella misma se tenía era más fuerte pues ella se fue de ese lugar aun enamorada del cantante.

