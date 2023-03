Tras denuncia de agresión sexual, el abogado de Too Berumen confirma que su cliente no se verá involucrado en el proceso

Tras ser acusado de presunta agresión sexual por parte de César N., el abogado de Antonio Berumen confirmó a los medios que el productor no estaría relacionado con el caso en base al fallo del juez.

El defensor legal de Toño recalcó la inocencia de su cliente, y celebrando la resolución que dieron las autoridades, expresó su descontento con los medios de comunicación que han señalado a Berumen por los supuestos hechos.

Todos aquellos periodistas maliciosos que hicieron un prejuicio de la vida del señor Berumen, hoy habló la justicia, y la justicia resolvió un auto de no vinculación a proceso, es lo único que vamos a decir”, manifestó a la prensa que lo esperaban a las afueras del juzgado.

Por su parte César, quien denunció al productor ante las autoridades, externó su descontento con la resolución que obtuvo tras el proceso legal.

“Me siento muy enojado, me siento muy frustrado, me siento muy decepcionado, me siento totalmente revictimizado, después de estar tres horas sentados, tratando de explicar por qué no actué yo, en lugar de que lo cuestionaran a él de por qué él hizo lo que hizo, viéndome, y me parece increíble, me parece ofensivo, me parece burlesco, me parece estúpido, me parece patético, lo que acabo de ver”, declaró.

Diversas denuncias

Finalmente, el denunciante aseguró que no descansará hasta lograr su objetivo contra Berumen.

“Voy a creer en la justicia y sigo creyendo que México no es lo que fue hace 30 o 20 años, entonces yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar con mi abogada Diana, con mi abogado Mauricio, y definitivamente vamos a hacer justicia”, aseveró.

Antonio Berumen fue objeto de diversas denuncias por presunto acoso sexual, ante las cuales, tramitó once amparos, según lo dio a conocer la organización civil ‘Nosotras por ellas’.

Algunos de los casos ocurrieron hace veinte años, cuando las víctimas eran adolescentes, siendo uno de ellos el interpuesto por el actor y cantante Mauricio Martínez, quien a la postre informó que su denuncia prescribió.