Tráiler de 'Dr. Strange in the Multiverse of Madness' emociona a los fans

ESTADOS UNIDOS.- El tráiler de Dr. Strange in the Multiverse of Madness ya fue estrenado y esto provocó emoción en los internautas, quienes sin perder el tiempo comenzaron a sacar sus teorías de lo que continúa la trama y cómo es que "Stephen Strange", personaje interpretado por Benedict Cumberbatch, se enfrentará al nuevo peligro que amenaza al mundo.

En el adelanto de esta secuela, "Dr. Strange" es juzgado por las decisiones que tomó en el pasado y el caos se apodera de su mente y la realidad.

A los fanáticos no se les ha escapado ningún detalle del video, y también notaron que aparece Elizabeth Olsen, como "Bruja Escarlata", en una faceta más oscura de su personaje, lo que generó dudas de quién es el villano al que el protagonista se enfrentará en esta cinta.

La emoción de los fans

Los internautas aseguran sentirse muy emocionados porque el filme llegue a los cines; esta película fue dirigida por Sam Raimi, quien es más conocido por su dirección de la primera versión de "Spider- Man", el superhéroe interpretado por Tobey Maguire.

El 2° trailer de Dr Strange �� #MultiverseOfMadness

Que pedazo de peliculon que se viene, bendito sea el multiverso pic.twitter.com/t1DDUK2aLx — Isma (@_chisspita_) February 13, 2022

Los memes no se hicieron esperar, y es que los usuarios de las redes sociales no encontraron mejor manera de expresar su emoción al revelar este adelanto.