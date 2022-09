Toño Mauri dice que sintió mucho miedo tras su nuevo contagio de Covid-19

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer que Toño Mauri se había contagiado nuevamente de Covid-19, el actor rompió el silencio.

Mauri ofreció sus primeras declaraciones en sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud.

“Sí me pegó muy fuerte, la semana pasada, yo pensaba que era una gripa, una simple gripa fuerte, porque me hice una prueba y salió negativa, pero conforme fueron pasando los días la cosa se seguía poniendo peor, la calentura no me bajaba, entonces fui a un laboratorio, me hicieron la prueba y ahí me doy cuenta, ya me avisan que es positiva”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Foto: Cortesía Instagram

Toño Mauri combate la enfermedad

El actor y productor aseguró que ya tomó las medidas necesarias para combatir la enfermedad. “El martes pasado me pusieron una medicina, se llama monoclonales, que son defensas para personas como yo, que estamos inmunocomprometidas, siempre con las defensas muy bajitas por el trasplante”, explicó.

Sobre su actual estado de salud, el artista detalló que ya se encuentra mucho mejor, aunque no dudó en confesar lo difícil que fue el volver a escuchar que padecía Covid-19.

“Ya no tengo calentura, la oxigenación está muy bien, entonces espero que ya vayamos de salida, pero no deja de ser un susto, después de todo lo que hemos vivido, y volver a pasar por esto, primero te da mucho miedo”, manifestó.

Graciela Mauri preocupada por su hermano

Por otra parte, su hermana Graciela Mauri también charló con el matutino de Televisa y externó lo preocupada que estaba por la salud del artista.

“El susto nadie no los quita, imagínate también para él la palabra Covid lo que debe significar, y para toda la familia pues el susto más grande, pero está muy bien, su cuerpo está muy fuerte, ha reaccionado súper, yo le pido a Dios que pronto nos dé la sorpresa de que es negativo, y esté fuera de cualquier riesgo de todo”, expresó.

