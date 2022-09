Toño Mauri se contagia de Covid-19 otra vez

Ciudad de México.- El actor Toño Mauri publicó que una vez más se encuentra contagiado de Covid-19, después de que en el año 2020 se contagiara por primera vez, situación que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente.

El artista utilizó su cuenta de Instagram para anunciar la noticia con la línea.

Otra vez COVID!! Por favor no bajen la guardia!!! No se confíen!! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar (sic)... Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!! Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme!! Los quiero mucho!!! (sic)”